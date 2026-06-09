Жительнице Пермского края запретили держать кур на участке

Жительнице Чусового через суд запретили держать на участке домашнюю птицу, сообщили в Главном Управлении судебных приставов по Пермскому краю.
В УФССП пояснили, что на участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, 67-летняя жительница города содержала десятки кур, уток, гусей и индюков. Соседи жаловались на круглосуточные крики птиц, отходы их жизнедеятельности стекали на соседние участки, а в округе стоял резкий запах.
Соседи хозяйки мини-фермы обращались в уполномоченные органы, в отношении женщины проводили проверки, выписывали штрафы, однако женщина продолжала свою деятельность. Проверки показали, что птицу содержали в поликарбонатных теплицах и деревянном пристрое, который ранее использовали как баню. Хозяйство не было оборудовано площадкой для обеззараживания помёта, кормушки и поилки нельзя было полноценно мыть и дезинфицировать. Нарушение правил стало основанием для обращения в суд, который пришёл к выводу, что женщина нарушает закон, используя участок, предназначенный под ИЖС для ведения личного хозяйства.
Исполнительный документ поступил приставам. В срок предписание суда женщина не исполнила, тогда пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 10 тысяч рублей, женщине ограничили выезд за пределы страны и предупредили о штрафах. В итоге птиц с участка жительница Чусового убрала.