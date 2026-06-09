ГОСТ на услуги в сфере туризма с рекомендациями к отелям для семей принят

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Росстандарт принял ГОСТ на услуги в сфере туризма с рекомендациями к объектам размещения для семейного отдыха. Об этом в интервью ТАСС рассказал руководитель ведомства Антон Шалаев в рамках ПМЭФ-2026.
«На днях Росстандарт утвердил ГОСТ на услуги в сфере туризма с общими рекомендациями к объектам размещения для семейного отдыха», — сказал он.
Кроме того, ведомство утвердило ГОСТ по минимизации рисков и общим правилам перевозки детей. «Это особенно важно в летний период, когда многие дети ездят в лагерь», — отметил Шалаев.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума была посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.
Полный текст интервью будет опубликован 11 июня в 10:00 мск.