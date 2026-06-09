ГОСТ на услуги в сфере туризма с рекомендациями к отелям для семей принят

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Росстандарт принял ГОСТ на услуги в сфере туризма с рекомендациями к объектам размещения для семейного отдыха. Об этом в интервью ТАСС рассказал руководитель ведомства Антон Шалаев в рамках ПМЭФ-2026.