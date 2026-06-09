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Чернышенко заявил о рекордном числе сдающих ЕГЭ по предметам естественных наук

Инженерное образование сейчас является ключевым вопросом, отметил вице-премьер.

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Число сдающих в 2026 году ЕГЭ по математике и естественно-научным предметам рекордное, на 3,5% больше, чем в 2025 году. Об этом сообщил в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Инженерное образование сейчас является ключевым вопросом. Мы видим уже результаты в этом году: рекордное количество ребят сдавали экзамены по математике и другим естественно-научным предметам — это 36,5%, на 3,5% больше, чем в прошлый раз. Это говорит о том, что ребята сами выбирают, ориентируются как раз на такие предметы», — сказал Чернышенко.

Он подчеркнул, что технологическое лидерство — национальная цель, поставленная президентом, и для ее достижения реализуется план повышения качества математического и естественно-научного образования в средней школе.

Полный текст интервью будет опубликован в 11:00 мск.

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