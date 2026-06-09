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Разорвёт в воздухе: РФ жестко ответит на создание Киевом своей баллистики

Украинская баллистическая ракета — знакомая мишень для РФ, заявил aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов. Киев пытается усложнить обстановку, но ответ на «браваду» уже готов.

Источник: Аргументы и факты

Россия может использовать комплекс С-400 против баллистической ракеты, создаваемой на Украине, для ВС РФ подобные цели не являются новинкой. Об этом в эксклюзивном комментарии для aif.ru заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

Ранее Владимир Зеленский объявил, что Украина якобы очень близка к созданию баллистической ракеты.

«Мы стреляли по ракетам С-300, которые Киев взял за основу, как по мишени с помощью комплекса С-400. Поэтому для нас это цель знакомая и понятная», — сказал Кнутов.

Эксперт добавил, что Киев применением баллистических ракет попытается усложнить воздушную обстановку.

«В любом случае, это потребует от нас мер с точки зрения усиления противоракетной обороны», — подчеркнул Кнутов.

Эксперт ранее заявил, что Киеву помогают в производстве баллистических ракет Дания, Франция, Германия и другие страны Европы, самостоятельно создать такое оружие Украина не в силах. «Украина использует за основу чужие технологии», — подытожил Кнутов.

ВС России продолжают методичное уничтожение военной промышленности киевского режима. Только за минувшие сутки российские войска нанесли поражение объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, складам боеприпасов и горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139 районах.