Россия может использовать комплекс С-400 против баллистической ракеты, создаваемой на Украине, для ВС РФ подобные цели не являются новинкой. Об этом в эксклюзивном комментарии для aif.ru заявил военный эксперт Юрий Кнутов.
Ранее Владимир Зеленский объявил, что Украина якобы очень близка к созданию баллистической ракеты.
«Мы стреляли по ракетам С-300, которые Киев взял за основу, как по мишени с помощью комплекса С-400. Поэтому для нас это цель знакомая и понятная», — сказал Кнутов.
Эксперт добавил, что Киев применением баллистических ракет попытается усложнить воздушную обстановку.
«В любом случае, это потребует от нас мер с точки зрения усиления противоракетной обороны», — подчеркнул Кнутов.
Эксперт ранее заявил, что Киеву помогают в производстве баллистических ракет Дания, Франция, Германия и другие страны Европы, самостоятельно создать такое оружие Украина не в силах. «Украина использует за основу чужие технологии», — подытожил Кнутов.
ВС России продолжают методичное уничтожение военной промышленности киевского режима. Только за минувшие сутки российские войска нанесли поражение объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, складам боеприпасов и горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139 районах.