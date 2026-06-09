Надежда Ушакова возглавила юридический блок мэрии Бердска с 8 июня

Надежда Ушакова — коренная бердчанка, однако с 2008 года строила карьеру за пределами родного города. За плечами у неё 16 лет государственной службы и два высших образования, включая юридическое. До назначения она занимала должность заместителя начальника отдела Территориального управления Росимущества в Новосибирской области, а ранее руководила отделом Федеральной службы судебных приставов по Советскому району Новосибирска. Сама Ушакова сообщила, что мэр поставил перед ней задачу обеспечить строгое соблюдение правовой деятельности администрации Бердска.