Омский «Авангард» продлил контракт с американским легионером

Напомним, 29-летний уроженец Янгстауна (штат Нью-Йорк, США) профессионально дебютировал в 2019 году в американском клубе «Техас Старз», в сезоне 2023 года перешел в «Рочестер Американс», а в следующем регулярном чемпионате защитник выступал за клубы «Айова Уайлд» и «Онтарио Рейн». В состав «Авангарда» Чеккони официально вошел в июле 2025 года, однако после получения травмы в ходе предсезонной подготовки дебютировал лишь 1 октября.