Омский «Авангард» продлил контракт с американским легионером

В понедельник, 8 июня 2026 года, на официальном сайте хоккейного клуба «Авангард» появилась информация о продлении контракта с защитником Джозефом Чеккони еще на один сезон.
Отметим, приоритет на продление контракта с Чеккони раскрыт генменеджером «Авангарда» Алексеем Сопиным во второй половине мая 2026 года. Комментируя свершившийся теперь факт, он подчеркнул, что последний сезон для американца не был легким, однако Чеккони продемонстрировал навык достаточно легкой адаптации к лиге и силу характера.
В общей сложности легионер выходил на лед в составе омского «Авангарда» в 73 матчах, набрав 21 (3+18) очко при коэффициенте полезности «+14».
Напомним, 29-летний уроженец Янгстауна (штат Нью-Йорк, США) профессионально дебютировал в 2019 году в американском клубе «Техас Старз», в сезоне 2023 года перешел в «Рочестер Американс», а в следующем регулярном чемпионате защитник выступал за клубы «Айова Уайлд» и «Онтарио Рейн». В состав «Авангарда» Чеккони официально вошел в июле 2025 года, однако после получения травмы в ходе предсезонной подготовки дебютировал лишь 1 октября.
Ранее стало известно о подписании (в том числе продлении) контрактов с Кириллом Долженковым, Джошуа Ливо, Кириллом Адамчуком. В свою очередь, команда рассталась с Иваном Игумновым, Кириллом Пилипенко, Вячеславом Войновым и Михаилом Котляревским.