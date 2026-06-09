Жители Патрокла во Владивостоке добились запрета парковки на проблемном участке

Согласно информации управления дорог городской администрации, на проблемном участке уже установлены знаки, запрещающие стоянку, а также дополнительные таблички с пометкой «Эвакуация». Водителей призывают внимательно следить за дорожной разметкой и знаками — за нарушение предусмотрены штрафы и принудительная эвакуация транспортного средства на специализированную стоянку.