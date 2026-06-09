Жители Патрокла во Владивостоке добились запрета парковки на проблемном участке

Новая схема движения введена в микрорайоне Патрокл во Владивостоке, сообщила пресс-служба городской администрации.
«Здесь действует зона с ограничением стоянки на участке улицы Басаргина — от транспортной развязки на пересечении с трассой Седанка — Патрокл до полуострова Басаргина», — говорится в сообщении.
Инициатива появилась после жалоб местных жителей: припаркованные вдоль обочин машины сильно затрудняли проезд, особенно в узких местах.
Согласно информации управления дорог городской администрации, на проблемном участке уже установлены знаки, запрещающие стоянку, а также дополнительные таблички с пометкой «Эвакуация». Водителей призывают внимательно следить за дорожной разметкой и знаками — за нарушение предусмотрены штрафы и принудительная эвакуация транспортного средства на специализированную стоянку.
Напомним, что ограничения на остановку и стоянку транспортных средств вводятся в Владивостоке на улице Успенского, в районе дома № 112а.