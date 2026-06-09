Юрист Овсепян объяснил, как защитить вещи на пляже и что делать при краже

Юрист пояснил, что иногда вещи могут просто потеряться из виду, поэтому всегда важно соблюдать спокойствие. Если их найти все-таки не удалось, то следует сообщить о краже охране или администрации пляжа, а далее вызвать сотрудников полиции и написать заявление. «Если на пляже есть охрана или администрация, сообщите им о краже. Возможно, у них есть камеры наблюдения. Обязательно обратитесь полицию и напишите заявление о краже. Если были украдены банковские карты или документы, немедленно свяжитесь с банком и другими организациями для их блокировки», — сказал Овсепян.