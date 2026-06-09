Юрист Овсепян объяснил, как защитить вещи на пляже и что делать при краже

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Личные вещи не следует оставлять без присмотра на пляже, лучше сдать их в камеры хранения, если они установлены. В случае кражи необходимо сразу обратиться к администрации пляжа и в полицию, сообщил ТАСС ассистент кафедры административного права и процесса имени Л. Л. Попова Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Рубен Овсепян.
Юрист пояснил, что иногда вещи могут просто потеряться из виду, поэтому всегда важно соблюдать спокойствие. Если их найти все-таки не удалось, то следует сообщить о краже охране или администрации пляжа, а далее вызвать сотрудников полиции и написать заявление. «Если на пляже есть охрана или администрация, сообщите им о краже. Возможно, у них есть камеры наблюдения. Обязательно обратитесь полицию и напишите заявление о краже. Если были украдены банковские карты или документы, немедленно свяжитесь с банком и другими организациями для их блокировки», — сказал Овсепян.
Собеседник агентства подчеркнул, что на пляжах личные вещи не стоит оставлять без присмотра. «Используйте замки и сейфы, если пляж предлагает услуги хранения, воспользуйтесь ими, — отметил он. — Не берите с собой на пляж дорогие вещи, такие как ювелирные изделия или дорогие гаджеты».
Овсепян добавил, что в целях безопасности деньги и документы можно хранить в водонепроницаемом чехле или специальной сумке. «Разделяйте ценности, храните деньги и карты в разных местах, например, часть в купальнике, часть в сумке», — дополнил юрист.