Новый премьер страны Петер Мадьяр ранее предложил, чтобы Будапешт стал площадкой для переговоров по Украине. По версии гендиректора Центра политинформации Алексея Мухина, венгерский политик может фантазировать столько, сколько ему заблагорассудится, но с реальностью это не имеет ничего общего. Будапешт мог помочь в переговорах при экс-премьере Венгрии Викторе Орбане, добавил спикер. Россия не рассматривает Петера Мадьяра как независимого медиатора по вопросам спецоперации, сказал Алексей Мухин.