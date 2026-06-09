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В омской больнице закрыли буфет из-за выручки мимо кассы на миллион рублей

Работу точки питания в ГКБ № 1 имени Кабанова приостановили на 14 суток.

Источник: Om1 Омск

В Омске на две недели приостановили работу буфета в Городской клинической больнице № 1 имени А. Н. Кабанова. Такое решение вынес суд после рассмотрения дела о нарушении правил применения контрольно-кассовой техники.

По данным налоговой службы, индивидуальная предпринимательница неоднократно рассчитывала посетителей без онлайн-кассы. Это противоречит требованиям федерального закона № 54-ФЗ.

Как установили проверяющие, общая сумма выручки, полученной без применения кассовой техники, превысила один миллион рублей.

В отношении предпринимательницы составили протокол по ч. 3 ст. 14.5 КоАП РФ. Суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности на 14 суток.

После этого судебные приставы отдела по Кировскому округу выехали на место и опечатали кассовый аппарат, торговое оборудование и окно выдачи.

В течение всего срока приостановки приставы будут проверять, не возобновила ли предпринимательница работу буфета незаконно.