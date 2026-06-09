Хабаровчанка оставила 3 млн рублей под балконом — женщина действовала по указке мошенников

Все началось со звонка от «сотрудника банка», который сообщил хабаровчанке о подозрительных переводах со счета и убедил срочно снять наличные для «декларирования». Поддавшись влиянию мошенников, женщина сняла с банковского счета 3 млн рублей, положила деньги в пакет и оставила под балконом дома в Железнодорожном районе. Злоумышленники пообещали, что «сотрудник службы безопасности» заберет пакет для безопасного хранения. После того как связь прервалась, а деньги не вернулись, женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело за мошенничество.