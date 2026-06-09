Минтранс: Пассажиропоток между Хабаровском и Фуюанем вырос почти в шесть раз

Таковы данные работы хабаровского судна «70 лет Победы». Причина резкого роста заключается в безвизовом режиме между Россией и Китаем, введенным до конца 2027 года. Кроме того, заметно снизились цены на поездки в Китай речным транспортом. Так, теперь в будние дни проезд из Хабаровска в Фуюань стоит 5 750 рублей, а в пятницу, выходные и праздники за него придется отдать 6 500 рублей. «Благодаря новым правилам взаимный турпоток увеличился на 30%. Хабаровск играет в этом особую роль: он не просто город, а настоящий дипломатический центр, удобная точка старта для круизов и туров», — отметили в краевом минтрансе. В скором времени на Большом Уссурийском острове должен начать работу пограничный пункт пропуска из России в Китай. Ожидается, что его открытие также будет способствовать росту пассажиропотока между Хабаровском и Фуюанем.