Улицу Аэродромную перекроют до конца лета в Хабаровске

Движение по ней будет полностью закрыто для всех видов транспорта, включая общественный, с 10 июня по 27 августа. В этот период машинам и автобусам придется ездить по улице Промывочной, где уже появились временные остановки общественного транспорта. Такое перекрытие связано с прокладкой межпоселкового газопровода от ГРС-2 «Горький» до строящейся Хабаровской ТЭЦ-4. Сейчас проложено уже восемь километров этого газопровода из запланированных 14. Готовность объекта составляет 58%. После прокладки газопровода подрядчик восстановит все нарушенное благоустройство улицы Аэродромной — проезжую часть, тротуары и автобусные остановки. И движение по улице будет снова открыто для всех видов транспорта.