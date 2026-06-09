Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Улицу Аэродромную перекроют до конца лета в Хабаровске

Движение по ней будет полностью закрыто для всех видов транспорта, включая общественный, с 10 июня по 27 августа. В этот период машинам и автобусам придется ездить по улице Промывочной, где уже появились временные остановки общественного транспорта. Такое перекрытие связано с прокладкой межпоселкового газопровода от ГРС-2 «Горький» до строящейся Хабаровской ТЭЦ-4. Сейчас проложено уже восемь километров.

Движение по ней будет полностью закрыто для всех видов транспорта, включая общественный, с 10 июня по 27 августа. В этот период машинам и автобусам придется ездить по улице Промывочной, где уже появились временные остановки общественного транспорта. Такое перекрытие связано с прокладкой межпоселкового газопровода от ГРС-2 «Горький» до строящейся Хабаровской ТЭЦ-4. Сейчас проложено уже восемь километров этого газопровода из запланированных 14. Готовность объекта составляет 58%. После прокладки газопровода подрядчик восстановит все нарушенное благоустройство улицы Аэродромной — проезжую часть, тротуары и автобусные остановки. И движение по улице будет снова открыто для всех видов транспорта.