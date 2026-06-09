В ГД предложили оборудовать детские площадки кнопками вызова службы 112

Чернышов напомнил, что еще в 2023 году выступал с инициативой федеральной программы «Безопасный двор», которая предусматривала установку на детских площадках камер видеонаблюдения и тревожных кнопок прямой связи со службой 112. По словам депутата, МЧС России поддержало идею поэтапного оснащения детских площадок и парковых зон системами видеонаблюдения и экстренной связи, отметив ее значимость для безопасности граждан.