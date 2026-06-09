Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ГД предложили оборудовать детские площадки кнопками вызова службы 112

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов считает, что это решение позволит сократить время реагирования в случаях, когда существует угроза жизни и здоровью детей.

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) обратился к заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину с предложением оснастить детские игровые площадки кнопками экстренной связи со службой 112. Текст обращения есть в распоряжении ТАСС.

«Прошу вас рассмотреть возможность возобновления работы по реализации предложенной ранее программы либо разработки механизма обязательного оснащения детских игровых площадок тревожными кнопками экстренной связи со службой 112 с автоматической передачей местоположения объекта оператору», — говорится в документе.

Чернышов напомнил, что еще в 2023 году выступал с инициативой федеральной программы «Безопасный двор», которая предусматривала установку на детских площадках камер видеонаблюдения и тревожных кнопок прямой связи со службой 112. По словам депутата, МЧС России поддержало идею поэтапного оснащения детских площадок и парковых зон системами видеонаблюдения и экстренной связи, отметив ее значимость для безопасности граждан.

«Сегодня данная инициатива не только сохраняет свою актуальность, но и требует практической реализации», — подчеркнул парламентарий. Он отметил, что на детских площадках дети нередко получают травмы, возникают конфликты и другие ситуации, когда помощь экстренных служб требуется как можно быстрее.

По мнению Чернышова, кнопки экстренной связи позволят сократить время реагирования в случаях, когда существует угроза жизни и здоровью детей, а также станут дополнительным элементом безопасности городской среды.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2026 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2026 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше