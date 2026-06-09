В ГД предложили оборудовать детские площадки кнопками вызова службы 112

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) обратился к заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину с предложением оснастить детские игровые площадки кнопками экстренной связи со службой 112. Текст обращения есть в распоряжении ТАСС.
«Прошу вас рассмотреть возможность возобновления работы по реализации предложенной ранее программы либо разработки механизма обязательного оснащения детских игровых площадок тревожными кнопками экстренной связи со службой 112 с автоматической передачей местоположения объекта оператору», — говорится в документе.
Чернышов напомнил, что еще в 2023 году выступал с инициативой федеральной программы «Безопасный двор», которая предусматривала установку на детских площадках камер видеонаблюдения и тревожных кнопок прямой связи со службой 112. По словам депутата, МЧС России поддержало идею поэтапного оснащения детских площадок и парковых зон системами видеонаблюдения и экстренной связи, отметив ее значимость для безопасности граждан.
«Сегодня данная инициатива не только сохраняет свою актуальность, но и требует практической реализации», — подчеркнул парламентарий. Он отметил, что на детских площадках дети нередко получают травмы, возникают конфликты и другие ситуации, когда помощь экстренных служб требуется как можно быстрее.
По мнению Чернышова, кнопки экстренной связи позволят сократить время реагирования в случаях, когда существует угроза жизни и здоровью детей, а также станут дополнительным элементом безопасности городской среды.