В Хабаровске автовладелец отсудил 300 тысяч, обнаружив дефект в двигателе

В Хабаровске суд встал на сторону покупателя, которому продали контрактный двигатель с серьёзными дефектами. Мужчина приобрёл у индивидуального предпринимателя двигатель Mitsubishi Canter FD501B 4M40 за 159 тысяч рублей, сообщили в объединённой пресс-службе судов Хабаровского края.
При продаже покупателю сообщили, что двигатель исправен, не эксплуатировался в России, а его пробег по Японии составляет 109 тысяч километров. На проверку работоспособности магазин давал 10 дней — именно в этот срок нужно было заявить о скрытых недостатках.
После проверки оказалось, что с двигателем не всё в порядке: из картера капало масло, мотор дымил и работал нестабильно. Позже неисправность подтвердили и специалисты: в четвёртом цилиндре компрессия оказалась ниже допустимой, а эксплуатация двигателя была невозможна.
Покупатель направил продавцу видео проверки и затем претензию с требованием вернуть 159 тысяч рублей. Однако деньги ему не вернули, и мужчина обратился в суд.
Железнодорожный районный суд Хабаровска взыскал с предпринимателя стоимость двигателя, неустойку, 25 тысяч рублей компенсации морального вреда и штраф в размере 115 055 рублей — в сумме. Кроме того, неустойка будет начисляться дальше — по 1% в день от суммы 159 тысяч рублей до фактического возврата денег.
Предприниматель попытался оспорить решение, заявив, что поломка двигателя якобы не доказана. Однако судебная коллегия по гражданским делам Хабаровского краевого суда оставила решение без изменений. Теперь продавцу также предстоит оплатить госпошлину в бюджет Хабаровска — 10 504 рубля.