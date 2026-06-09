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Свой интерес: раскрыта причина молчания Макаревича после обстрела в Израиле

Продюсер Рудченко в эксклюзивном комментарии для aif.ru сказал, почему Макаревич* не делает никаких критических заявлений после обстрела в Израиле.

Источник: www_aif_ru

Продюсер Павел Рудченко объяснил, почему лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич* после того как его семья в Израиле попала ракетный обстрел, не высказался с критикой в адрес израильских властей.

Как сообщалось, Макаревич* с семьей попал под обстрел, его дом получил повреждения. Супруга музыканта Эйнат Кляйн в соцсетях рассказала, что все произошло недалеко от Хайфы по пути от друзей. По ее словам, им пришлось 40 минут лежать на обочине, а затем добираться к дому «мелкими перебежками».

«Его молчание я бы охарактеризовал так: порох в пороховницах уже не тот. Думаю, Макаревич* в большей степени успокоился и показывает, что он не борец. Устраивает какие-то слабенькие ивенты и вечеринки, занимается вином. И в целом уже не отсвечивает в каких-то там видеообращениях с откровенной или вызывающей риторикой», — сказал Рудченко в эксклюзивно комментарии для aif.ru.

Ранее Рудченко завил, что ракетный обстрел в Израиле может сподвигнуть Макаревича* с семьей переехать в другую страну.

Как сообщалось, что выступление Андрея Макаревича и латвийской исполнительницы Лаймы Вайкуле в Кишиневе отменили.

*Признан Минюстом РФ иностранным агентом.

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