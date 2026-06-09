Свой интерес: раскрыта причина молчания Макаревича после обстрела в Израиле

Продюсер Павел Рудченко объяснил, почему лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич* после того как его семья в Израиле попала ракетный обстрел, не высказался с критикой в адрес израильских властей.
Как сообщалось, Макаревич* с семьей попал под обстрел, его дом получил повреждения. Супруга музыканта Эйнат Кляйн в соцсетях рассказала, что все произошло недалеко от Хайфы по пути от друзей. По ее словам, им пришлось 40 минут лежать на обочине, а затем добираться к дому «мелкими перебежками».
«Его молчание я бы охарактеризовал так: порох в пороховницах уже не тот. Думаю, Макаревич* в большей степени успокоился и показывает, что он не борец. Устраивает какие-то слабенькие ивенты и вечеринки, занимается вином. И в целом уже не отсвечивает в каких-то там видеообращениях с откровенной или вызывающей риторикой», — сказал Рудченко в эксклюзивно комментарии для aif.ru.
Ранее Рудченко завил, что ракетный обстрел в Израиле может сподвигнуть Макаревича* с семьей переехать в другую страну.
Как сообщалось, что выступление Андрея Макаревича и латвийской исполнительницы Лаймы Вайкуле в Кишиневе отменили.
*Признан Минюстом РФ иностранным агентом.