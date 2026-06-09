Свой интерес: раскрыта причина молчания Макаревича после обстрела в Израиле

«Его молчание я бы охарактеризовал так: порох в пороховницах уже не тот. Думаю, Макаревич* в большей степени успокоился и показывает, что он не борец. Устраивает какие-то слабенькие ивенты и вечеринки, занимается вином. И в целом уже не отсвечивает в каких-то там видеообращениях с откровенной или вызывающей риторикой», — сказал Рудченко в эксклюзивно комментарии для aif.ru.