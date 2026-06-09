Историческим зданиям Комсомольска-на-Амуре возвращают их первоначальный облик

В Комсомольске-на-Амуре приступили к масштабному восстановлению облика исторических зданий — в плане на 2026 года числится десять домов. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», подрядчики приступили к исполнению своих обязанностей на всех объектах. Кроме того, уже составлен перечень зданий, которые приведут в порядок в 2027 году.
Напомним, что столь масштабной реконструкции фасадов зданий, имеющих статус объектов культурного наследия и расположенных в историческом сердце Комсомольска-на-Амуре, не происходило с начала 2000-х годов. Работы ведутся в рамках Долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития города.
— Комсомольск-на-Амуре — это город со своим лицом, своей историей. Дома 30−50-х годов в центре, построенные в стиле сталинского ампира — наше архитектурное и культурно-историческое наследие. Но в последние годы этому уделяли мало внимания. Сейчас ситуацию меняем, — написал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в своём официальном канале в мессенджере «Макс».
Сейчас специалисты занимаются реставрацией фасадов домов № 23, 32, 36 на проспекте Ленина и № 8, 20, 26, 28 на проспекте Мира — здесь сотрудники подрядных организаций демонтируют вывески, убирают кондиционеры, а также очищают стены от старой краски. Кроме того, на проспекте Ленина, 17, проспекте Мира, 32 завозят и монтируют леса. На проспекте Мира, 43 идут подготовительные работы.
— Для нас важно сохранить исторический облик каждого здания. Поэтому проекты готовили с участием архитекторов-реставраторов, документация согласована с органами охраны памятников, работают подрядчики с лицензиями на реставрацию объектов культурного наследия, — добавил Дмитрий Демешин.
Отметим также, что в 2027 году в Комсомольске-на-Амуре приведут в порядок дома на Аллее Труда, улицах Кирова, Красногвардейской, Калинина, Пионерской, проспектах Ленина и Мира. Первый такой объект уже сделали в прошлом году на улице Уральской, 12. Здесь не только обновили фасад, но и смонтировали архитектурную художественную подсветку.