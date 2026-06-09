Историческим зданиям Комсомольска-на-Амуре возвращают их первоначальный облик

Отметим также, что в 2027 году в Комсомольске-на-Амуре приведут в порядок дома на Аллее Труда, улицах Кирова, Красногвардейской, Калинина, Пионерской, проспектах Ленина и Мира. Первый такой объект уже сделали в прошлом году на улице Уральской, 12. Здесь не только обновили фасад, но и смонтировали архитектурную художественную подсветку.