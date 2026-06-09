Красноярцев приглашают на бесплатный спектакль под открытым небом

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 11 июня в Театральном дворике Красноярского ТЮЗа пройдет аван-премьера пластического спектакля «Игрушки».
Показ состоится в честь Дня города и будет бесплатным для зрителей. Для участия нужна предварительная регистрация.
«Игрушки» — это физический театр, где главным выразительным средством становится язык тела. Режиссер и хореограф Илья Романов, известный зрителям ТЮЗа по спектаклям «Петли» и «Вдох», вместе с артистами продолжает исследовать игры, в которые играют люди, а также закономерности, парадоксы и напряжение в человеческих отношениях.
По сюжету богатый человек оставляет наследство, после чего его родственники и друзья вступают в борьбу за этот «пирог». История развивается как абсурдный детектив, где комедия рождается через движение, пластику и актерскую импровизацию.
Особенность спектакля в том, что артисты будут периодически выходить из образа и делиться со зрителями своими реальными мыслями.
Возрастное ограничение — 16+.