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Красноярцев приглашают на бесплатный спектакль под открытым небом

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 11 июня в Театральном дворике Красноярского ТЮЗа пройдет аван-премьера пластического спектакля «Игрушки».

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 11 июня в Театральном дворике Красноярского ТЮЗа пройдет аван-премьера пластического спектакля «Игрушки».

Показ состоится в честь Дня города и будет бесплатным для зрителей. Для участия нужна предварительная регистрация.

«Игрушки» — это физический театр, где главным выразительным средством становится язык тела. Режиссер и хореограф Илья Романов, известный зрителям ТЮЗа по спектаклям «Петли» и «Вдох», вместе с артистами продолжает исследовать игры, в которые играют люди, а также закономерности, парадоксы и напряжение в человеческих отношениях.

По сюжету богатый человек оставляет наследство, после чего его родственники и друзья вступают в борьбу за этот «пирог». История развивается как абсурдный детектив, где комедия рождается через движение, пластику и актерскую импровизацию.

Особенность спектакля в том, что артисты будут периодически выходить из образа и делиться со зрителями своими реальными мыслями.

Возрастное ограничение — 16+.