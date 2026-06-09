Красноярцев приглашают на бесплатный спектакль под открытым небом

«Игрушки» — это физический театр, где главным выразительным средством становится язык тела. Режиссер и хореограф Илья Романов, известный зрителям ТЮЗа по спектаклям «Петли» и «Вдох», вместе с артистами продолжает исследовать игры, в которые играют люди, а также закономерности, парадоксы и напряжение в человеческих отношениях.