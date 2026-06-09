Роспотребнадзор: заболеваемость гепатитом B снизилась в 3,1 раза в 2025 году

«В Российской Федерации достигнуто снижение заболеваемости по 59 формам инфекционных и 17 формам паразитарных болезней. По сравнению со среднемноголетними уровнями заболеваемости за 2013−2019, 2022−2024 гг. (из периода сравнения исключены 2020 и 2021 гг. как период наиболее высокой заболеваемости населения COVID-19) наиболее выраженное снижение заболеваемости наблюдалось по следующим нозоформам: острый гепатит В — в 3,1 раза, бактериальная дизентерия (шигеллез) — в 2,3 раза, в том числе вызванная шигеллами Флекснера — в 3,2 раза», — говорится в сообщении.