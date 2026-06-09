Роспотребнадзор: заболеваемость гепатитом B снизилась в 3,1 раза в 2025 году

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Снижение заболеваемости по 59 формам инфекционных и 17 формам паразитарных болезней достигнуто в РФ в 2025 году, наиболее выраженное снижение наблюдалось по острому гепатиту В — в 3,1 раза. Это следует из данных Роспотребнадзора, которые изучил ТАСС.
«В Российской Федерации достигнуто снижение заболеваемости по 59 формам инфекционных и 17 формам паразитарных болезней. По сравнению со среднемноголетними уровнями заболеваемости за 2013−2019, 2022−2024 гг. (из периода сравнения исключены 2020 и 2021 гг. как период наиболее высокой заболеваемости населения COVID-19) наиболее выраженное снижение заболеваемости наблюдалось по следующим нозоформам: острый гепатит В — в 3,1 раза, бактериальная дизентерия (шигеллез) — в 2,3 раза, в том числе вызванная шигеллами Флекснера — в 3,2 раза», — говорится в сообщении.
Согласно документу, заболеваемость гонококковой инфекцией снизилась в 2,4 раза, энтеровирусным менингитом — в 2,7 раза, туляремией — в 2,7 раза, псевдотуберкулезом — в 2,5 раза, лептоспирозом — в 1,8 раза, астраханской пятнистой лихорадкой — в 2 раза, вирусными лихорадками, передаваемыми членистоногими, и вирусными геморрагическими лихорадками — в 1,5 раза.