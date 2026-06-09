Красноярцам рассказали о возможности освоить новую профессию для старта карьеры

В текущем году мерой поддержки по профессиональному обучению воспользовались почти 900 жителей города. Это безработные граждане, женщины в период отпуска по уходу за ребенком, пенсионеры по старости. Перечень направлений включает 36 наименований: специалист по охране труда и техносферной безопасности, фитнес-тренер, повар, портной, фотограф, специалист по закупкам и другие.