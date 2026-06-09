Красноярцам рассказали о возможности освоить новую профессию для старта карьеры

Находясь в поиске работы, многие соискатели задумываются о новых или дополнительных навыках. Получить востребованные на рынке труда компетенции красноярцам помогает городской центр занятости населения.
В текущем году мерой поддержки по профессиональному обучению воспользовались почти 900 жителей города. Это безработные граждане, женщины в период отпуска по уходу за ребенком, пенсионеры по старости. Перечень направлений включает 36 наименований: специалист по охране труда и техносферной безопасности, фитнес-тренер, повар, портной, фотограф, специалист по закупкам и другие.
Курсовая подготовка позволяет в короткие сроки освоить навыки работы и попробовать свои силы в новом направлении. Так, красноярка Наталья, имея диплом экономиста, выбрала для себя профессию графического дизайнера. Сегодня девушка готовится к итоговой защите проекта и получению документа об образовании. Свое профессиональное будущее Наталья связывает с разработкой рекламной продукции.
Дополнительную информацию об обучении можно получить в центре занятости населения города Красноярска по телефону +7 (391) 265−78−19. Горожане также могут пройти профессиональное обучение в рамках национального проекта «Кадры», подробнее об этом по ссылке.