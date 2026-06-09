В Хабаровском крае зарегистрировали три дорожно-транспортных происшествия

Сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали 291 нарушение правил дорожного движения на территории края. Среди выявленных нарушений — 15 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения (шесть случаев — в Хабаровске, ответственность предусмотрена ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, ст. 12.26 КоАП РФ и ст. 264.1 УК РФ). Также отмечены 21 случай непредоставления преимущества пешеходам на переходах (16 случаев — в Хабаровске, ст. 12.18 КоАП РФ), девять нарушений правил перехода дороги пешеходами (четыре случая — в Хабаровске, ст. 12.29 КоАП РФ) и 28 фактов управления ТС без права управления либо будучи лишёнными его (восемь случаев — в Хабаровске, ч. 1, 2 ст. 12.7 КоАП РФ).