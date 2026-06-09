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Новосибирская область вошла в топ-30 регионов с самым доступным бензином

Новосибирская область заняла 24-е место в России по доступности бензина.

Источник: Reuters

Согласно исследованию, опубликованному РИА Новости, Новосибирская область заняла 24-е место в общероссийском рейтинге доступности бензина. Аналитики подсчитали, что на среднюю чистую заработную плату жители региона могут приобрести 1239 литров топлива марки АИ-92.

В качестве основы для расчёта брался апрель 2026 года, когда средняя стоимость литра бензина в области составляла 61,59 рубля. При этом за последние двенадцать месяцев цена на топливо выросла на 12,1%.

Лидерами по доступности бензина, где жители могут купить более двух тысяч литров на средний доход, стали Москва, Чукотский автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ. В то же время самые низкие показатели зафиксированы в Ингушетии, Чечне и Дагестане.