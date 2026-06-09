Новосибирская область вошла в топ-30 регионов с самым доступным бензином

Лидерами по доступности бензина, где жители могут купить более двух тысяч литров на средний доход, стали Москва, Чукотский автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ. В то же время самые низкие показатели зафиксированы в Ингушетии, Чечне и Дагестане.