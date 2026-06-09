Почти 19 тысяч красноярцев высказались за благоустройство сквера в Зелёной Роще

Красноярцы продолжают выбирать скверы, парки и набережные, которые благоустроят в 2027 году по нацпроекту. Среди лидеров и претендентов на преображение — сквер возле ледового дворца «Сокол» и пространство на въезде в микрорайон Солнечный. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Красноярска. Сквер в районе ледового дворца, который требует обновления, собрал уже более 18, 8 тысячи голосов. За благоустройство знаковой для Солнечного территории со стелой, которая стала визиткой микрорайона, отдали голоса почти 13 тысяч человек. [caption id= «attachment_368702» align= «alignnone» width= «768»] Фото: пресс-служба администрации Красноярска[/caption] Голосование продолжается, принять участие в нем могут все желающие старше 14 лет на сайте. В план благоустройства попадут восемь самых популярных пространств.