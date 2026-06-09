За три года Омская область лишилась почти 30 тысяч жителей

Согласно документу, города Омской области потеряли за три года 12 550 жителей, а деревни и села — 13 708 человек. В итоге на 1 января 2025 года в области насчитывалось 1 миллион 805 тысяч 806 постоянных жителей. Из них в городах проживает 1 миллион 336 тысяч 612 омичей, а в сельской местности — 469 тысяч 194.