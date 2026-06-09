У омичей возникли трудности с вылетом за рубеж

Также продолжаются «последовательные» переносы вылетов из Омска в Сочи. На сей раз рейс, запланированный на 7:10, может состояться лишь в 19:20, то есть с 12-часовой задержкой. Напомним, на фоне ограничений на выпуск и прием воздушных судов омичам пришлось ждать воскресного рейса более суток.