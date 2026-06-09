У омичей возникли трудности с вылетом за рубеж

По состоянию на 8:30 вторника, 9 июня 2026 года, на онлайн-табло Омского аэропорта отражены данные о продолжительных задержках трех рейсов по разным направлениям, включая одно зарубежное.
Собственно, объявлено о переносе рейса по маршруту Омск — Наманган (Республика Узбекистан). Предварительно, он отправится в пункт назначения в 17:20, «задержавшись» ровно на 17 часов.
Также продолжаются «последовательные» переносы вылетов из Омска в Сочи. На сей раз рейс, запланированный на 7:10, может состояться лишь в 19:20, то есть с 12-часовой задержкой. Напомним, на фоне ограничений на выпуск и прием воздушных судов омичам пришлось ждать воскресного рейса более суток.
Новым направлением со сбоем первичного графика стал Горно-Алтайск. Предварительно, вылет борта авиакомпании «ЮВТ Аэро» вместо 11:45 ожидается в 14:40.
В каждом из случаев имеет место задержка вылета воздушного судна, предназначенного для обратного рейса из Омска, в указанных населенных пунктах.