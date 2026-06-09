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Диетолог Поляков назвал лучший способ утолить жажду в жару

Диетолог Поляков в эксклюзивном интервью aif.ru рассказал, чем лучше всего утолить жажду в жаркий день.

Источник: Аргументы и факты

Диетолог, врач-эндокринолог Антон Поляков в эксклюзивном интервью aif.ru рассказал, на чем стоит остановить свой выбор, чтобы в жару утолить жажду и не навредить организму.

По словам специалиста, идеальной основой для утоления жажды является прохладная вода.

«Для того чтобы утолить жажду, надо пить воду. Лучше выбирать прохладную, минеральную или газированную — такая утоляет жажду несколько лучше. Желательно, чтобы вода была хорошего качества, то есть не из-под крана. Это может быть вода после обратного осмоса с последующей минерализацией, либо дистиллированная вода, смешанная с той же минералкой пополам. В целом это будет хороший, вкусный и утоляющий жажду вариант», — отметил Поляков.

Он также обратил внимание на современные методы обогащения воды, которые не только борются с жаждой, но и приносят дополнительную пользу здоровью.

«Хорошо заходит вода, которая была в водородном генераторе, то есть насыщенная молекулами водорода. Она обладает хорошим антиоксидантным статусом и отлично утоляет жажду», — обозначил диетолог.

Чтобы пить воду было приятнее, Поляков порекомендовал добавлять в неё немного лимона или имбиря: за счет кислинки и остроты жажда утоляется чуть лучше.

Помимо чистой воды, в летний зной спастись от жажды помогут и натуральные прохладительные напитки.

«Неплохо летом заходят компоты из ягод и фруктов. Имеются в виду напитки без сахара: просто сварили свежие ягоды, фрукты и пьёте это в холодном виде. Довольно-таки неплохая история», — подытожил Поляков.

Ранее Поляков назвал самую полезную минеральную воду.