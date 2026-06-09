Диетолог Поляков назвал лучший способ утолить жажду в жару

«Для того чтобы утолить жажду, надо пить воду. Лучше выбирать прохладную, минеральную или газированную — такая утоляет жажду несколько лучше. Желательно, чтобы вода была хорошего качества, то есть не из-под крана. Это может быть вода после обратного осмоса с последующей минерализацией, либо дистиллированная вода, смешанная с той же минералкой пополам. В целом это будет хороший, вкусный и утоляющий жажду вариант», — отметил Поляков.