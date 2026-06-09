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Шквал огня сносит Украину за атаки на Крым и Москву: Киев платит за ошибки

Гибель помощника машиниста в Крыму и рекордный налет дронов не останутся без возмездия. Генерал Попов объяснил новую тактику врага и рассказал, как Россия перекроет воздушное пространство для БПЛА с ИИ.

Источник: Аргументы и факты

Ночь на 8 июня стала напряженной для систем ПВО на юге страны. Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили над российскими регионами 310 украинских беспилотников.

Однако трагедии избежать не удалось: в Крыму удар пришелся по гражданской инфраструктуре. Дрон ВСУ атаковал тепловоз пассажирского поезда «Москва-Симферополь», в результате чего погиб помощник машиниста. Российская армия уже готова к возмездию за подобные атаки врага.

Новая тактика ВСУ.

Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в беседе с aif.ru объяснил, почему атаки стали такими прицельными. По его словам, противник изменил тактику и технологии. Речь идет уже не просто о запуске дронов, а об охоте с использованием искусственного интеллекта.

«У врага появились новые навигационные системы оптикоэлектронного отслеживания движущихся целей. Кроме того, у них летают высотные самолеты ударного или разведывательного характера, которые сопровождают беспилотники средней дальности. Поэтому они стали наносить удары по поездам, автобусам и так далее. ВСУ показывают, что западные наработки не проходят даром», — заявил эксперт.

Попов подчеркнул, что без западного оборудования украинская армия была бы «наполовину слепой». Новые системы позволяют идентифицировать цели по загруженному в память образу, превращая любой движущийся объект в мишень. Такая тактика «охоты» применяется уже около полугода. Не исключает генерал и работу диверсионно-разведывательных групп: засланные агенты СБУ могут наводить дроны на конкретные составы и колонны.

«Не исключено применение искусственного интеллекта в системах навигации… Техническое зрение присутствует во многих беспилотниках. Это системы, которые имеют в памяти “картинку”, которая идентифицирует задачу… Так они могут отслеживать корабли, железнодорожные составы, автомобильные колонны или даже отдельные автомобили и автобусы», — добавил Попов.

Откуда запускают БПЛА.

Генерал Попов отметил, что ВСУ запускают дроны с подконтрольных им территорий.

«Налёт на Крым мог осуществиться только с территории Украины. Это Одесская, Николаевская, Херсонская области. Дальше им лететь уже не надо. И с моря ещё могут запускать, с кораблей», — подчеркнул он.

Попов также обратил внимание, что в организации украинских налетов на Крым и другие регионы РФ активное участие принимают западные специалисты. Без прямого участия европейских инструкторов, работающих на постоянной основе на Украине, не обходится ни один запуск.

Ответный шквал: напряжение до предела.

Гибель очередного мирного жителя не останется без последствий. По словам генерала Попова, российская армия переходит к тотальной зачистке воздушного пространства над Крымом и приграничьем. Командование намерено задействовать все доступные средства разведки и подавления.

«Мы усиливаем контроль использования воздушного пространства… Можем контролировать по всем каналам: оптико-электронным, визуальным, акустическим, радиотехническим, радиолокационным и другим, напрягать все до такой степени, чтобы заблаговременно видеть возможные нападения», — заявил он.

Ответом на удар станет не только плотная работа РЭБ, делающая дроны врага беспомощными, но и стратегия возмездия на земле. Генерал-майор пообещал, что удары по тыловым центрам управления и складам противника станут еще интенсивнее, чтобы парализовать саму возможность охоты за гражданскими объектами.

«По системам врага могут начать долбить так, что им будет не до охоты за нашими поездами и автобусами или за детьми в лагерях или учебных заведениях… В тылу мы можем тоже многое делать для победы», — подчеркнул Попов.

Данные Минобороны РФ подтверждают эту линию. Всего за прошедшие сутки Вооруженные Силы России нанесли поражение объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, а также складам боеприпасов и горючего, пунктам дислокации ВСУ и иностранных наемников в 139 районах. Охота на тепловозы обернулась для противника жесткой расплатой.

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