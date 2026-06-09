Саранча появилась у оживленной трассы в Карагандинской области

В Нуринском районе Карагандинской области выявили очаг саранчи. Насекомых заметили 5 июня во время обследования территории вдоль трассы Темиртау-Нура рядом с поселком Акмешит. В социальных сетях распространилось видео, на котором саранча, относящаяся к виду «итальянский прус», перемещается не только по полям, но и по проезжей части.
Как сообщили в Карагандинской областной территориальной инспекции, после обнаружения вредителей на место направили спецтехнику. Однако для проведения обработки специалисты дождались подходящих погодных условий — снижения температуры и отсутствия сильного ветра. По данным ведомства, площадь очага была небольшой — до 10 гектаров. В итоге химическую обработку провели на территории около 40 гектаров. Работы выполнили в тот же день под контролем Нуринской районной территориальной инспекции.
«Движение саранчи было замечено 5 июня в ходе исследования. В тот же день направили спецтехнику. Масштаб очага был небольшой — максимум 10 гектаров, обработано около 40 гектаров. Химическая обработка выполнена в полном объеме», — сообщили в инспекции. После обработки специалисты продолжают мониторинг фитосанитарной обстановки.
В ведомстве также отметили, что в других районах Карагандинской области активного скопления саранчи пока не выявлено. Сельхозпроизводителям рекомендуют регулярно осматривать посевы, особенно по краям полей. При обнаружении вредителей необходимо своевременно проводить обработку инсектицидами, чтобы снизить риск потери урожая.
Всего в этом году в Карагандинской области планируют обработать 80 100 гектаров земель для профилактики распространения саранчи. Это на 11 700 гектаров, или на 14%, больше по сравнению с прошлым годом. Для работ задействуют наземные опрыскиватели, аэрозольные генераторы и сверхлегкую авиацию.