Саранча появилась у оживленной трассы в Карагандинской области

Как сообщили в Карагандинской областной территориальной инспекции, после обнаружения вредителей на место направили спецтехнику. Однако для проведения обработки специалисты дождались подходящих погодных условий — снижения температуры и отсутствия сильного ветра. По данным ведомства, площадь очага была небольшой — до 10 гектаров. В итоге химическую обработку провели на территории около 40 гектаров. Работы выполнили в тот же день под контролем Нуринской районной территориальной инспекции.