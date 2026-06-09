На Яринском затоне в Новосибирске спасли двух подростков на матрасе

В Новосибирске сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы предотвратили несчастный случай на воде. На Яринском затоне двое подростков оказались в опасной ситуации далеко от берега. Об этом сообщили в пресс-службе спасателей МАСС.
Об инциденте спасателям сообщила жительница улицы Междуреченской. Женщина увидела, что на середине водоема двое ребят прыгают с надувного матраса и переворачивают его в холодную воду. Глубина в этом месте представляла реальную угрозу для жизни несовершеннолетних.
На помощь незамедлительно выехали два экипажа спасателей МАСС — на катере и автомобиле. Специалисты быстро добрались до места, вытащили из воды ребят 15 и 16 лет и подняли их на борт. После этого подростков передали сотрудникам полиции, чтобы те связались с родителями.