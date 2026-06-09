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В Омске в парке «Вокруг света» выступят IOWA и HOLLYFLAME

Концерты пройдут 4 и 24 июля на главной сцене парка.

Источник: Om1 Омск

В Омске в парке «Вокруг света» этим летом пройдут концерты IOWA и HOLLYFLAME. Информация об этом стала известна Om1 Омск.

По данным источника, 4 июля на главной сцене парка ожидается выступление HOLLYFLAME. 24 июля перед омичами выступит группа IOWA.

Ранее в парке анонсировали два концерта на 4 и 24 июля, однако имена артистов официально не раскрывали. Организаторы предложили подписчикам угадать гостей по подсказкам.

Первого артиста описали как молодого исполнителя, который поёт о любви, разбитых сердцах и юности. Вторым гостем, судя по анонсу, должна стать яркая и позитивная группа, способная «заставить танцевать даже тех, кто обычно скромно стоит в сторонке».