В Омске в парке «Вокруг света» выступят IOWA и HOLLYFLAME

Первого артиста описали как молодого исполнителя, который поёт о любви, разбитых сердцах и юности. Вторым гостем, судя по анонсу, должна стать яркая и позитивная группа, способная «заставить танцевать даже тех, кто обычно скромно стоит в сторонке».