В Омске в парке «Вокруг света» выступят IOWA и HOLLYFLAME

В Омске в парке «Вокруг света» этим летом пройдут концерты IOWA и HOLLYFLAME. Информация об этом стала известна Om1 Омск.
По данным источника, 4 июля на главной сцене парка ожидается выступление HOLLYFLAME. 24 июля перед омичами выступит группа IOWA.
Ранее в парке анонсировали два концерта на 4 и 24 июля, однако имена артистов официально не раскрывали. Организаторы предложили подписчикам угадать гостей по подсказкам.
Первого артиста описали как молодого исполнителя, который поёт о любви, разбитых сердцах и юности. Вторым гостем, судя по анонсу, должна стать яркая и позитивная группа, способная «заставить танцевать даже тех, кто обычно скромно стоит в сторонке».