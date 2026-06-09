Поврежденные участки теплосетей отремонтируют в Хабаровске

— Герметичность и прочность трубопроводов проверяют под повышенным давлением. Сети заполняют водой, давление поднимают выше штатных рабочих значений и выдерживают в течение регламентированного времени, — отметил первый заместитель мэра Хабаровска по городскому хозяйству Денис Елькин. — Работы проведены по всем контурам теплоцентралей. По результатам осмотров и замеров ресурсоснабжающая организация зафиксировала 168 повреждений и проблемных узлов, требующих безотлагательного ремонта.