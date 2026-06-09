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Поврежденные участки теплосетей отремонтируют в Хабаровске

По результатам гидравлических испытаний зафиксировано 168 дефектов.

Источник: Хабаровский край сегодня

Гидравлические испытания тепловых сетей завершились в Хабаровске. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», испытания проводятся для выявления дефектных и ослабленных участков до наступления холодного периода.

— Герметичность и прочность трубопроводов проверяют под повышенным давлением. Сети заполняют водой, давление поднимают выше штатных рабочих значений и выдерживают в течение регламентированного времени, — отметил первый заместитель мэра Хабаровска по городскому хозяйству Денис Елькин. — Работы проведены по всем контурам теплоцентралей. По результатам осмотров и замеров ресурсоснабжающая организация зафиксировала 168 повреждений и проблемных узлов, требующих безотлагательного ремонта.

Для того, чтобы устранить выявленные дефекты, был утвержден график ремонтных работ. Жителям краевого центра порекомендовали внимательно следить за сообщениями своих управляющих компаний, которые оперативно уведомят о возможных временных отключениях. Также официальную информацию публикует администрация города.

К слову, в мэрии также отметили, что в некоторых домах сейчас может временно отсутствовать циркуляция воды. Это связано с локальными повреждениями на внутриквартирных или внутридомовых сетях — зонах ответственности управляющих компаний и собственников жилья.