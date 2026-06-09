Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В РФ продумают, как уменьшить факторы отвлечения внимания водителей и пешеходов

Задачу подготовки предложений по этой теме поставили Минтрансу и МВД.

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Власти РФ будут прорабатывать меры по снижению опасности на дорогах, связанной с отвлечением внимания водителей и пешеходов, причем не только на телефоны. Об этом говорится в правительственном документе, с которым ознакомился ТАСС.

Минтрансу и МВД РФ поставлена задача подготовки предложений, направленных на «минимизацию негативного влияния факторов, связанных с отвлечением внимания водителя транспортного средства (не ограниченных использованием телефона), а также других категорий участников дорожного движения». Соответствующий доклад должен быть представлен в правительство в 2028 году.

Согласно ПДД, к участникам дорожного движения относятся водители транспортных средств, пешеходы и пассажиры.