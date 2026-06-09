В РФ продумают, как уменьшить факторы отвлечения внимания водителей и пешеходов

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Власти РФ будут прорабатывать меры по снижению опасности на дорогах, связанной с отвлечением внимания водителей и пешеходов, причем не только на телефоны. Об этом говорится в правительственном документе, с которым ознакомился ТАСС.