В РФ продумают, как уменьшить факторы отвлечения внимания водителей и пешеходов

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Власти РФ будут прорабатывать меры по снижению опасности на дорогах, связанной с отвлечением внимания водителей и пешеходов, причем не только на телефоны. Об этом говорится в правительственном документе, с которым ознакомился ТАСС.
Минтрансу и МВД РФ поставлена задача подготовки предложений, направленных на «минимизацию негативного влияния факторов, связанных с отвлечением внимания водителя транспортного средства (не ограниченных использованием телефона), а также других категорий участников дорожного движения». Соответствующий доклад должен быть представлен в правительство в 2028 году.
Согласно ПДД, к участникам дорожного движения относятся водители транспортных средств, пешеходы и пассажиры.