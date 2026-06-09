Заблудившихся в темноте туристов спасли на Каштаковской тропе в Красноярске

Вечером 8 июня в Красноярске на Каштаковской тропе в районе Бобрового лога заблудилась группа из четырех человек. С наступлением темноты тропинки, ведущие к выходу из леса, стали невидимы, и люди поняли, что сами выбраться не смогут.
Туристы обратились за помощью к профессионалам. Получив по телефону примерные ориентиры их местонахождения, сотрудники поисково-спасательного отряда сразу выехали на местность.
«Около 30 минут понадобилось краевым спасателям, чтобы обнаружить потерявшихся любителей активного отдыха. Их вывели из лесной чащи и благополучно доставили до города», — рассказали в учреждении.
Специалисты просят туристов помнить о непредсказуемости природы и важности тщательной подготовки к походам.
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