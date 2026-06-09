Заблудившихся в темноте туристов спасли на Каштаковской тропе в Красноярске

Вечером 8 июня в Красноярске на Каштаковской тропе в районе Бобрового лога заблудилась группа из четырех человек. С наступлением темноты тропинки, ведущие к выходу из леса, стали невидимы, и люди поняли, что сами выбраться не смогут.