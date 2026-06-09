Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Заблудившихся в темноте туристов спасли на Каштаковской тропе в Красноярске

Вечером 8 июня в Красноярске на Каштаковской тропе в районе Бобрового лога заблудилась группа из четырех человек.

Вечером 8 июня в Красноярске на Каштаковской тропе в районе Бобрового лога заблудилась группа из четырех человек. С наступлением темноты тропинки, ведущие к выходу из леса, стали невидимы, и люди поняли, что сами выбраться не смогут.

Туристы обратились за помощью к профессионалам. Получив по телефону примерные ориентиры их местонахождения, сотрудники поисково-спасательного отряда сразу выехали на местность.

«Около 30 минут понадобилось краевым спасателям, чтобы обнаружить потерявшихся любителей активного отдыха. Их вывели из лесной чащи и благополучно доставили до города», — рассказали в учреждении.

Специалисты просят туристов помнить о непредсказуемости природы и важности тщательной подготовки к походам.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.