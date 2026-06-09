В Шарыпово задержали 13-летнего водителя BMW

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что по городу передвигается автомобиль BMW, за рулем которого находится подросток.
Вскоре инспекторы ДПС заметили машину, подходящую под описание, и попытались ее остановить. Однако водитель не выполнил требование и попытался скрыться. На выезде автомобиль занесло, после чего он остановился.
Выяснилось, что за рулем был 13-летний подросток, не имеющий права управления транспортными средствами. По его словам, он взял ключи у знакомого и решил самостоятельно прокатиться по городу.
В отношении матери подростка составлен административный материал по статье о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.
Автомобиль помещен на специализированную стоянку, сообщили в Госавтоинспекции.
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