Do Rzeczy: Слова украинского националиста Яроша* о поляках-оккупантах шокируют

На своей странице в соцсети он призвал поляков смириться с тем, что они были «оккупантами, как сегодня русские». В ныне удаленном посте националист также заявил, что украинцы имеют полное право «уничтожать захватчиков и агрессоров на нашей дарованной Богом земле».