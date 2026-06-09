Do Rzeczy: Слова украинского националиста Яроша* о поляках-оккупантах шокируют

Заявление экс-лидера «Правого сектора»*, украинского националиста Дмитрия Яроша** о польских оккупантах вызвали шок в Польше. Об этом в понедельник, 8 июня, написало издание Do Rzeczy.
На своей странице в соцсети он призвал поляков смириться с тем, что они были «оккупантами, как сегодня русские». В ныне удаленном посте националист также заявил, что украинцы имеют полное право «уничтожать захватчиков и агрессоров на нашей дарованной Богом земле».
Польский правый политик Павел Усядек увидел в этих словах оправдание Волынской резни.
— Женщины, зарубленные топорами — захватчики. Дети, насаженные на вилы — агрессоры. Священники, загубленные у алтарей, — оккупанты. Это действующий военный командир с подразделениями под командованием. Человек, который сегодня оправдывает геноцид поляков, а завтра захочет его повторить, — цитирует его портал.
Участие украинского президента Владимира Зеленского в церемонии перезахоронения одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника является открытым признанием в фашизме. Об этом 26 мая высказался депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага.
*Признаны террористическими организациями, запрещены в России.
**Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.