Где можно купаться в Астане этим летом

Спасатели призывают жителей и гостей столицы соблюдать правила поведения на воде и отдыхать только в специально оборудованных местах.
На реке Есиль ежедневно дежурят спасатели.
В настоящее время сотрудники ДЧС ежедневно патрулируют реку Есиль.
Для оперативного реагирования на возможные происшествия на опасных участках организована работа трех мобильных спасательных постов.
Кроме того, в городе определены пять официальных мест для купания, где созданы условия для безопасного отдыха граждан.
На необорудованных и потенциально опасных участках установлены предупреждающие знаки, запрещающие купание.
Спасатели напомнили о главных правилах безопасности.
По словам начальника Управления ликвидации чрезвычайных ситуаций ДЧС города Астаны Бауыржана Ахметалина, большинство трагедий происходит именно в местах, не предназначенных для отдыха на воде.
«Большинство несчастных случаев на воде происходит в местах, не предназначенных для купания. Поэтому мы призываем жителей и гостей города отдыхать только на официальных пляжах, не оставлять детей без присмотра и не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения», — сказал начальник Управления ликвидации чрезвычайных ситуаций ДЧС города Астаны Бауыржан Ахметалин.
За нарушения предусмотрены штрафы.
В ДЧС напомнили, что за нарушение правил безопасности на водоемах предусмотрена административная ответственность.
Спасатели призывают граждан внимательно относиться к собственной безопасности и не пренебрегать установленными требованиями во время отдыха у воды.
Что это значит.
Летний сезон традиционно сопровождается увеличением числа отдыхающих на водоемах. Именно поэтому профилактика и контроль со стороны спасательных служб становятся одной из ключевых мер по предотвращению несчастных случаев.
Специалисты напоминают, что соблюдение элементарных правил безопасности — выбор официальных пляжей, контроль за детьми и отказ от купания в состоянии алкогольного опьянения — позволяет значительно снизить риск происшествий на воде и сохранить жизнь и здоровье людей.