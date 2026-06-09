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Где можно купаться в Астане этим летом

С началом купального сезона Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны усилил профилактические и оперативные меры по обеспечению безопасности на водоемах, передает DKNews.kz.

Источник: Деловой Казахстан

Спасатели призывают жителей и гостей столицы соблюдать правила поведения на воде и отдыхать только в специально оборудованных местах.

На реке Есиль ежедневно дежурят спасатели.

В настоящее время сотрудники ДЧС ежедневно патрулируют реку Есиль.

Для оперативного реагирования на возможные происшествия на опасных участках организована работа трех мобильных спасательных постов.

Кроме того, в городе определены пять официальных мест для купания, где созданы условия для безопасного отдыха граждан.

На необорудованных и потенциально опасных участках установлены предупреждающие знаки, запрещающие купание.

Спасатели напомнили о главных правилах безопасности.

По словам начальника Управления ликвидации чрезвычайных ситуаций ДЧС города Астаны Бауыржана Ахметалина, большинство трагедий происходит именно в местах, не предназначенных для отдыха на воде.

«Большинство несчастных случаев на воде происходит в местах, не предназначенных для купания. Поэтому мы призываем жителей и гостей города отдыхать только на официальных пляжах, не оставлять детей без присмотра и не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения», — сказал начальник Управления ликвидации чрезвычайных ситуаций ДЧС города Астаны Бауыржан Ахметалин.

За нарушения предусмотрены штрафы.

В ДЧС напомнили, что за нарушение правил безопасности на водоемах предусмотрена административная ответственность.

Спасатели призывают граждан внимательно относиться к собственной безопасности и не пренебрегать установленными требованиями во время отдыха у воды.

Что это значит.

Летний сезон традиционно сопровождается увеличением числа отдыхающих на водоемах. Именно поэтому профилактика и контроль со стороны спасательных служб становятся одной из ключевых мер по предотвращению несчастных случаев.

Специалисты напоминают, что соблюдение элементарных правил безопасности — выбор официальных пляжей, контроль за детьми и отказ от купания в состоянии алкогольного опьянения — позволяет значительно снизить риск происшествий на воде и сохранить жизнь и здоровье людей.