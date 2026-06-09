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Пермь стала одним из лидеров в стране по ипотечной переплате

Покупателям придётся заплатить в четыре раза больше сверх стоимости.

Переплата по ипотечным платежам в Перми оказалась одной из самых высоких в стране, сообщает издание Движение.

В Пермском крае покупателям недвижимости придётся заплатить в четыре раза больше стоимости квартиры. Лидером среди крупных городов стал Челябинск, где переплата по кредиту составила 5,1 раза.

По подсчётам экспертов, тенденция одинакова для всех городов: чем сильнее дорожало жилье на вторичном рынке, тем заметнее росла итоговая переплата по ипотеке. В число городов с самой высокой ипотечной переплатой кроме Перми и Челябинска также вошли Казань (4,2 раза), Самара (4,1 раза), Волгоград и Нижний Новгород, как в Перми — в 4 раза.

Самая низкая переплата отмечена в Москве (2,9 раза), Санкт-Петербурге (3,3 раза), Воронеже, Краснодаре, Новосибирске (3,6 раза), Уфе (3,4 раза).

Для расчётов специалисты брали однокомнатные квартиры на вторичном рынке площадью 38 квадратных метров в период с 2021 по 2026 годы с первоначальным взносом 20% на срок до 30 лет.