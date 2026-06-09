Пермь стала одним из лидеров в стране по ипотечной переплате

По подсчётам экспертов, тенденция одинакова для всех городов: чем сильнее дорожало жилье на вторичном рынке, тем заметнее росла итоговая переплата по ипотеке. В число городов с самой высокой ипотечной переплатой кроме Перми и Челябинска также вошли Казань (4,2 раза), Самара (4,1 раза), Волгоград и Нижний Новгород, как в Перми — в 4 раза.