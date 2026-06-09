Юные экологи из Башкирии вошли в сборную России

Представительницы Башкирии представят регион в составе сборной страны на слёте юных экологов России и Беларуси «Экология без границ». Это воспитанница детского эколого-биологического центра Сибая Самира Валеева и учащаяся центра образования № 35 Уфы Екатерина Русских. Они вошли в число 35 лучших школьников страны, отобранных из более чем 200 конкурсантов, сообщили в Минпросвещения республики.