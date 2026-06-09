Израиль рвут на семь частей: главная новость войны 9 июня

«Обмен ударами между Израилем и Ираном произошёл, и, вероятно, атаки с двух сторон будут продолжаться. Трамп, со своей стороны, пытается остановить эскалацию — в нынешней ситуации это не в его интересах. Поэтому главный вопрос сейчас — сможет ли он завершить этот виток эскалации или всё опять вернётся к более масштабному противостоянию», — сказал Семенов, добавив, что в таком случае американскому лидеру снова придётся включиться в процесс в роли активного игрока.