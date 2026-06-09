Израиль рвут на семь частей: главная новость войны 9 июня

После нового обмена ударами между Ираном и Израилем президент США Дональд Трамп стремится остановить раскручивание конфликта, поскольку в нынешней ситуации это не отвечает его интересам. Такое мнение в эксклюзивном интервью aif.ru высказал специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семенов, отметив, что противостояние рискует затянуться и даже перерасти в масштабные действия.
Вечером 7 июня Иран впервые после апрельского перемирия нанёс прямой ракетный удар по израильской территории. По данным СМИ, было выпущено 11 ракет — все они, как заявила израильская армия, перехвачены. Атака стала ответом на израильские удары по объектам, связанным с «Хезболлой», в Бейруте. После этого Израиль начал ответную операцию, нанеся удары по целям в центральной и западной частях Ирана. В дальнейшем Корпус стражей исламской революции объявил о начале новой военной операции «Наср», целью которой названы стратегические авиабазы Израиля. Параллельно йеменские хуситы объявили о полном запрете прохода через Красное море судов, связанных с Израилем.
«Обмен ударами между Израилем и Ираном произошёл, и, вероятно, атаки с двух сторон будут продолжаться. Трамп, со своей стороны, пытается остановить эскалацию — в нынешней ситуации это не в его интересах. Поэтому главный вопрос сейчас — сможет ли он завершить этот виток эскалации или всё опять вернётся к более масштабному противостоянию», — сказал Семенов, добавив, что в таком случае американскому лидеру снова придётся включиться в процесс в роли активного игрока.
«Такой сценарий вполне возможен, однако Трамп очевидно старается избежать вовлечения в конфликт», — подчеркнул эксперт.
Касаясь положения Израиля, Семенов предостерёг от поспешных выводов.
«Что касается Израиля, о его состоянии судить сложно. Говорить о каком-то “конце Израиля” пока нет оснований. Ведь у него есть союзники, прежде всего Соединенные Штаты. Другое дело, что война на семь фронтов серьёзно истощает ресурсы страны», — подытожил эксперт.
Ранее заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов заявил, что Израиль без поддержки США может развалиться как государство в течение нескольких лет.