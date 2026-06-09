Главный мышелов британского правительства, легендарный кот Ларри, в очередной раз предпочел скрыться в неизвестном направлении, едва кортеж Владимира Зеленского приблизился к резиденции премьер-министра. Это не просто каприз пушистого «чиновника», это политическое заявление, которое в Лондоне предпочли бы не замечать.
Животное, имеющее свободный доступ на территорию Даунинг-стрит, демонстративно отказалось участвовать встречать Зеленского в очередной раз.
Декабрьское предупреждение и рецидив страха.
Это далеко не первый инцидент, который заставляет задуматься о природе взаимоотношений кота Ларри и Зеленского. В декабре прошлого года общественность уже была взбудоражена аналогичным побегом. Тогда официальный аккаунт кота в соцсетях попытался сгладить неловкость ироничным сообщением, назвав инцидент «кошачьей дипломатией».
Если в декабре бегство выглядело как исключение, то сейчас это становится устойчивым правилом: кот стабильно исчезает при появлении конкретного гостя. Повторение этого ритуала наводит на мысль, что дело вовсе не в графике мышелова, а в персоне визитера.
Аура беды и инстинкт самосохранения.
Поведение главного английского мышелова в эксклюзивном комментарии для aif.ru объяснил народный артист России Дмитрий Куклачев. По его мнению, реакции животного дают Западу гораздо более точный сигнал, чем любые политические сводки.
«Коты намного чувствительнее людей. Они воспринимают нас с вами на совершенно другом уровне, на каких-то своих ментальных чувствительных весах, — заявил дрессировщик. — И когда происходят ситуации, что животное убегает или неадекватно реагирует на определенные обстоятельства, стоит задуматься о своем поведении и своей жизни».
Сын легендарного Юрия Куклачева убежден, что кот Ларри физически не вынес энергетики, исходящей от главы киевского режима.
«Кот чувствует негативную ауру, агрессию. Здесь кот просто сбежал. Он имеет свободный доступ, и его действия закономерны. Животные чувствуют приближение беды. Поэтому так реагируют», — добавил артист.
Ларри умнее политиков.
Дмитрий Куклачев призвал западных лидеров смотреть не в бумаги с «планами победы», а на поведение кота. По мнению артиста, бегство Ларри — это метафора того, что должно произойти в большой политике.
«То, что сделал кот, давно нужно сделать всем остальным лидерам», — подчеркнул он в беседе с aif.ru.
Дрессировщик напомнил о тревожной закономерности, которую игнорируют в мировых столицах.
«Многие пользователи неоднократно замечали, что после рукопожатия с Зеленским лидеры очень быстро сдуваются и уходят с политической арены. Это все неспроста. Не зря те, с кем он общался, в итоге заканчивали свою политическую службу», — констатировал Куклачев.
Ларри, как истинный британский долгожитель резиденции, переживший уже нескольких премьеров, инстинктивно чует угрозу своему статусу. Кот предпочитает сохранить свои девять жизней и не встречаться с Зеленским, подавая пример остальным мировым лидерам.