Очень плохой знак: на Зеленском поставили клеймо в Лондоне

«Коты намного чувствительнее людей. Они воспринимают нас с вами на совершенно другом уровне, на каких-то своих ментальных чувствительных весах, — заявил дрессировщик. — И когда происходят ситуации, что животное убегает или неадекватно реагирует на определенные обстоятельства, стоит задуматься о своем поведении и своей жизни».