Фуры с летящими по РФ БПЛА разбиты у Запорожья: главная новость СВО 9 июня

Серия мощных взрывов прогремела в районе города Запорожье и близлежащих населенных пунктов. Пока боевики ВСУ подсчитывают нанесенный военной инфраструктуре ущерб, российские войска продолжают выслеживать и уничтожать важные для киевского режима объекты.
Бывший танкист, военный эксперт Борис Джерелиевский в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что могло попасть под удар и как ВСУ расплатились за попытку блокады Крыма.
Напомним, ряд околовоенных Telegram-каналов сообщил о серии взрывов в Запорожье и окрестностях — в Орехове, Кушугуме, Новоалександровке. Удары наносились с помощью беспилотников «Герань» и авиабомб.
Взрывы в Запорожской области были зафиксированы в течение дня 7 июня и ночью 8 июня. За сутки было нанесено не менее 22 ударов УМПК, один удар из реактивной системы залпового огня и 26 ударов беспилотниками.
Джерелиевский ответил, что в районе нанесения ударов находится много важных для ВСУ объектов.
«Если Орехов находится рядом с линией боевого соприкосновения, то Запорожье — важный для ВСУ тыловой город. Там сконцентрирована вся инфраструктура того фронта, который действует против нас. Удары могли наноситься по почтовым терминалам или иным складским помещениям, где хранятся беспилотники и проходит их финальная сборка. Те дроны, которые они позже используют против РФ», — отметил военный эксперт.
Кроме того, под удар, по словам эксперта, могли попасть фуры, которые украинские боевики используют для запуска дронов по российским регионам.
«Украинские боевики используют мобильные пусковые установки на фурах или маскируют пусковые установки под гражданские фуры и в целом под гражданский транспорт. С них запускаются беспилотники. Вот эти установки сейчас активно отслеживаются и уничтожаются, в том числе подобный автопарк мог попасть под удар», — подчеркнул специалист.
Джерелиевский отметил, что из района рядом с Запорожьем активно запускают дроны, в том числе в направлении Крыма.
«В том районе достаточно интенсивно происходит террористическая деятельность против наших коммуникаций, связывающих Крым с Новороссией. Удары по таким автопаркам нельзя назвать ответом за Крым, но это является систематической борьбой», — добавил он.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о временном перекрытии движения через автомобильный пункт пропуска «Джанкой» после удара беспилотника ВСУ. Эти атаки киевского режима связали с попыткой добиться блокады Крыма.
Подполковник запаса Олег Иванников не исключил, что блокада полуострова нужна ВСУ из-за готовящейся атаки на Приднестровье.
Иванников отметил, что планы Киева, в частности, связаны с тем, что российские войска выходят к государственным границам ДНР, а Украине нечего этому противопоставить.