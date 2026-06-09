Постоянно сдвигают сроки: кокшетауские дольщики пять лет ждут новоселья

«Мы внесли сумму всю полностью, 100%. Я являюсь 100%-ной дольщицей. И нам сказали, что в начале декабря в квартиры мы уже заедем, у нас уже документы будут на руках. Вот после этого сколько, 21-й год, сейчас уже 26-й. И у нас ничего не меняется в этом плане», — заявила местная жительница Мария Романова.