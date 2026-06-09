Постоянно сдвигают сроки: кокшетауские дольщики пять лет ждут новоселья

Сообщается, что один из обещанных блоков уже стоит, но второй так и остался на этапе вбитых в землю свай. Дольщики требуют от местных властей вмешаться и либо вернуть деньги, либо ускорить строительство.
«Мы внесли сумму всю полностью, 100%. Я являюсь 100%-ной дольщицей. И нам сказали, что в начале декабря в квартиры мы уже заедем, у нас уже документы будут на руках. Вот после этого сколько, 21-й год, сейчас уже 26-й. И у нас ничего не меняется в этом плане», — заявила местная жительница Мария Романова.
Горожане говорят, что руководство стройфирмы постоянно переносит сроки.
Тем временем выяснилось, что в акимате занимаются проблемным объектом. Говорят, что на третий блок, который еще даже не начали возводить, уже нашли нового подрядчика, он сейчас собирает сведения о дольщиках и готовится начать.
Также известно, что второй блок будет достраивать прежний подрядчик — в руководстве промедление связали с кризисом.
«Компания в какой-то момент столкнулась с таким кризисом. Ну, на сегодняшний день мы выходим из этой ситуации. Сейчас у нас строительство завершается. У нас остались там только внутренние отделочные работы, ну и плюс мы будем в ожидании поставки лифта, срок которого два месяца», — заявил директор компании Санат Шакимов.