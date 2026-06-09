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Электричество частично отключилось в Октябрьском районе Иркутска

Специалисты выехали для выяснения причины случившегося.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 9 июня. Частичное отключение электричества произошло в Октябрьском районе Иркутска сегодня. Как уточняют энергетики, без электроэнергии остаются часть домов на улицах: 2-я Летчиков, 3-я Летчиков, Академика Бурденко, Дорожная, Егорова, Жигулевская, Можайского, Циолковского и Ширямова, пишет ИА IrkutskMedia.

В тг-канале «СВЕТ38» (18+) сообщается, что бригада «Южных электрических сетей» выехала на место для определения и устранения причины отключения. Ориентировочно, электроэнергию планируют вновь подать в дома в 13.00.

Ранее агентство сообщало, что сегодня в семи районах Иркутской области ночью и днём попадут под отключение электроэнергии. Ночью и в течение дня света не будет в части домов Ленинского, Октябрьского, Правобережного районов, а также в Мамонах, Южном и Западном.