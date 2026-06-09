Электричество частично отключилось в Октябрьском районе Иркутска

Ранее агентство сообщало, что сегодня в семи районах Иркутской области ночью и днём попадут под отключение электроэнергии. Ночью и в течение дня света не будет в части домов Ленинского, Октябрьского, Правобережного районов, а также в Мамонах, Южном и Западном.