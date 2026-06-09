Иркутские ученые создадут конкуренцию NASA на прогнозы космической погоды

IrkutskMedia, 9 июня. Российский научный фонд (РНФ) подвёл итоги конкурса (18+), по результатам которого одним из победителей стал проект учёных Института солнечно-земной физики по прогнозированию космической погоды с помощью физически подкреплённых моделей машинного обучения. Программа рассчитана на 2026−2028 годы, и на её реализацию будет выделено 7 млн рублей ежегодно.
Руководитель проекта, заместитель директора по научно-исследовательской работе, доктор физико-математических наук Юрий Ясюкевич рассказал «Российской газете» (18+), что в результате исследования будут повышены автономность, точность и надёжность системы прогнозирования космической погоды, которая укрепляет технологический суверенитет России.
Учёный отметил, что почти все прогнозы космической погоды, имеющиеся сегодня, выполняются на основании данных, полученных спутниками NASA, и на разработанных NASA моделях. Иркутские учёные в рамках проекта разработают гибридную, физически обоснованную систему прогнозирования ключевых параметров космической погоды (солнечного ветра и геомагнитных индексов), которая объединит современные методы машинного обучения и физические модели солнечно-земных связей.
На выделенные деньги иркутские исследователи планируют построить сквозную цепочку моделей — от наблюдений Солнца до прогноза состояния ионосферы и геомагнитной активности. Учёные планируют изначально заложить в каждую модель искусственного интеллекта физические законы, действующие в системе Солнце — Земля. Таким образом, как рассказал один из исполнителей проекта Сергей Анфиногентов, учёные не просто обучат нейросеть составлять прогнозы космической погоды, а дадут им физическое обоснование.
Ранее агентство сообщало, что члены российского экипажа МКС выходили в открытый космос 27 мая. Перед астронавтами стояла задача установить прибор «Солнце-Терагерц», предназначенный для изучения процессов на Солнце и прогнозирования космической погоды. Эксперты пояснили, что эффективность устройства достигается в совместной работе с наземными установками. Оборудование на борт космической станции доставили в марте на грузовом корабле «Прогресс МС-33».