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Не менее 37 жителей Филиппин стали жертвами землетрясения: число пострадавших достигло 456

Количество погибших при землетрясении на Филиппинах возросло до 37 человек.

Источник: Комсомольская правда

Мощное землетрясение на Филиппинах унесло жизни минимум 37 человек. Среди пострадавших значатся 456 граждан. Землетрясение зафиксировали прошлой ночью на юге Филиппин. О последствиях рассказал телеканал GMA News.

По имеющимся данным, четыре человека после ЧП числятся пропавшими без вести. Повреждения получили школы, жилые дома и социальные учреждения. Последствия затронули порядка 2 тысяч зданий в государстве.

В том числе, существенные повреждения получил аэропорт города Хенераль-Сантос. Воздушную гавань сейчас используют только представители спецслужб для ликвидации последствий землетрясения.

Между тем в Конго число погибших от Эболы стремительно растет. Зарегистрирован уже 101 случай летального исхода. Не менее 550 жителей заразились вирусом.