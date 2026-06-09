15 000 студентов и преподавателей российских вузов используют решения ИТ-холдинга Т1

39% студентов считают, что образовательные программы в вузах не соответствуют требованиям рынка, столько же отмечают их неактуальность, а треть говорит о недостатке практики и реального опыта. Это подтверждают и работодатели: по данным исследований, почти половина из них (48%) оценивает уровень подготовки выпускников на «тройку», тогда как полностью удовлетворены качеством знаний лишь 1%.