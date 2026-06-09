Битва за Константиновку в Донецкой Народной Республике вступила в решающую фазу. Российские штурмовые группы, наступающие сразу с нескольких направлений, замкнули кольцо в центральной части города, оставив украинскому гарнизону лишь узкий коридор агонии. Военные эксперты в эксклюзивных интервью aif.ru единогласно констатируют: организованная оборона ВСУ разваливается, логистика парализована, а отрезанные от снабжения подразделения, брошенные своим командованием, предпочитают дезертирство и грабежи бессмысленной гибели в «огневом мешке».
Окружили боевиков ВСУ в центре Константиновки.
Ключевой момент штурма, предопределивший судьбу города, произошел в сердце Константиновки. Согласно данным военных блогеров и аналитиков, российские штурмовые отряды, атакующие с севера и юга, успешно замкнули клещи.
«Наши войска окружили центральную часть города. Оборона противника разваливается — это агония», — заявил в интервью aif.ru военный блогер Юрий Подоляка.
Крах украинской обороны также предопределила встреча передовых групп на улице Интернациональная. Это тактическое достижение позволило не просто рассечь гарнизон, но и полностью вскрыть сеть опорных пунктов ВСУ.
Военно-политический аналитик Ян Гагин подчеркнул, что критически важным фактором стало взятие под контроль района с многоэтажной застройкой. Это дает российским силам неоценимое преимущество в огневом контроле.
«Самое главное, что мы взяли многоэтажную часть города, где высотки. Это облегчает работу по низкоэтажному и частному сектору, в котором остался противник», — пояснил Гагин.
Логистика ВСУ парализована, противник дезертирует.
Главной проблемой украинской группировки, по словам Подоляки, является логистическая блокада. Российским войскам удалось практически полностью парализовать снабжение не только Константиновки, но и прилегающих населенных пунктов, включая Алексеево-Дружковку. Без подвоза боеприпасов, топлива и продовольствия гарнизон оказался функционально недееспособным.
На фоне оперативного окружения в рядах ВСУ началось хаотичное разложение. Ян Гагин описывает ситуацию как «беспорядочное дезертирство». Понимая, что приказа на отступление не будет, а ресурсы на исходе, украинские военнослужащие массово покидают позиции.
«Они осознали, что их там кинули», — констатировал аналитик.
При этом дезертирство сопряжено с мародерством: бросая оружие, боевики переодеваются в гражданскую одежду и, пытаясь затеряться, грабят мирное население, забирая деньги и ценности. В командовании ВСУ, по данным Гагина, царит хаос — связь между подразделениями местами нарушена, и точное количество оставшихся в городе солдат неизвестно.
Открывается путь к освобождению Донбасса.
Оставшиеся в Константиновке силы ВСУ обречены выполнять лишь одну задачу — ценой своих жизней сдерживать наступление.
«Их там бросили только для того, чтобы они своим присутствием замедляли наше продвижение, чтобы мы об них просто споткнулись», — уверен Ян Гагин.
Однако, несмотря на попытки врага зацепиться за северо-западные окраины, шансов переломить ситуацию у них практически нет. Финал битвы — вопрос ближайших недель.
«Взятие Константиновки — это вопрос недель. Полный контроль уже не за горами», — прогнозирует аналитик.
Падение этого укрепрайона открывает перед российскими войсками прямую оперативную дорогу на главную цель — агломерацию Краматорск-Славянск. Это станет ключевым шагом к полному освобождению территории Донецкой Народной Республики.
Минобороны РФ, тем временем, по состонию на 8 июня, отчиталось об улучшении тактического положения всех группировок войск и освобождении Химика в ДНР. За сутки ВСУ потеряли более 1445 военнослужащих. Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по складам боеприпасов и горючего, транспортной и энергетической инфраструктуре, а также пунктам дислокации в 139 районах. ПВО сбила 8 управляемых авиабомб и 634 беспилотника.