Встреча Луны и Сатурна: когда можно будет увидеть

Завтра утром, 10 июня, в созвездии Рыб можно будет наблюдать сближение Луны и Сатурна. Об этом рассказали в Уфимском городском планетарии.
Луна в эти дни убывает и выглядит как тонкий серп — Солнце освещает лишь 34% ее диска. Над горизонтом она появится в два часа ночи. Сатурн взойдет на полчаса позже и будет виден на востоке как яркая звезда с блеском +0,9 звездной величины — левее и ниже Луны.
Наблюдать пару светил можно будет до рассвета. Луна останется на небе и после восхода Солнца — за горизонт на западе она уйдет лишь в 15:00.