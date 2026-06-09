Встреча Луны и Сатурна: когда можно будет увидеть

Луна в эти дни убывает и выглядит как тонкий серп — Солнце освещает лишь 34% ее диска. Над горизонтом она появится в два часа ночи. Сатурн взойдет на полчаса позже и будет виден на востоке как яркая звезда с блеском +0,9 звездной величины — левее и ниже Луны.