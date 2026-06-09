Мать актера Ивана Янковского Фандера показала новорожденного внука

7 июня стало известно, что актер Иван Янковский и его жена Диана Пожарская во второй раз стали родителями. Мать артиста Оксана Фандера поделилась на своей странице в соцсети фотографией новорожденного внука.
На снимке из роддома малыш спит в кроватке. Рядом можно заметить его обнимающихся маму и старшего брата Олега.
— Все размыто, кроме любви… Люблю бесконечно, — написала Фандера под фото.
За несколько дней до этого актриса Анна Михайловская тоже стала матерью во второй раз. О радостном событии звезда сообщила в своем блоге, опубликовав пост после выписки из роддома. Она сопроводила публикацию фотографией с ребенком, пол которого пока не уточняется.
Актриса Катерина Шпица поехала на защиту диплома в Пермский институт культуры. С собой она взяла новорожденного сына Богдана, который появился на свет в мае этого года, и мужа — бизнесмена Руслана Панова. Она опубликовала в соцсети фото из поездки. 40-летняя артистка показала подписчикам диплом с отличием, который спрятала в детской коляске. Теперь Шпица является выпускницей актерского отделения.