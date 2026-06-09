Мать актера Ивана Янковского Фандера показала новорожденного внука

Актриса Катерина Шпица поехала на защиту диплома в Пермский институт культуры. С собой она взяла новорожденного сына Богдана, который появился на свет в мае этого года, и мужа — бизнесмена Руслана Панова. Она опубликовала в соцсети фото из поездки. 40-летняя артистка показала подписчикам диплом с отличием, который спрятала в детской коляске. Теперь Шпица является выпускницей актерского отделения.