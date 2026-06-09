Летучая смерть над Европой: фатальная ошибка Киева приблизила апокалипсис

Что это может быть? Атомная электростанция? Крупный порт? Нефтеперерабатывающий завод? Военная база? Вариантов много. И чем дольше Европа будет делать вид, что ничего не происходит, тем выше вероятность, что однажды «случайный» дрон упадет не в поле, а на что-то действительно важное. И тогда уже будет поздно винить Россию. Тогда придётся посмотреть правде в глаза.