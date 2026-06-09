Летучая смерть над Европой: фатальная ошибка Киева приблизила апокалипсис

Украинские беспилотники всё чаще появляются в небе над европейскими странами. Они взрываются в полях, нарушают воздушное пространство государств НАТО. Но реакция Запада остаётся парадоксальной: вместо жёстких санкций или хотя бы официальных нот протеста — тишина.
Лидеры европейских стран закрывают глаза на нарушения воздушного пространства, на риск для своих граждан, на реальные разрушения. И этот поток дронов, судя по всему, не прекратится. Пока не случится катастрофа.
Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал‑майор Сергей Липовой в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, когда у Европы закончится терпение и почему Украина чувствует себя безнаказанной.
Латвия и Молдавия: два инцидента за сутки.
Два инцидента с дронами ВСУ произошли в течение 8 июня в Европе. В Латвии авиация НАТО сбила украинский дрон в небе над селом Роговка.
Незадолго до этого жители Лудзенского и Резекненского краёв получили «оранжевое» предупреждение об угрозе в воздушном пространстве. Их попросили спрятаться в укрытиях. Это уже не первый случай: ранее в Латвии уже взрывались украинские беспилотники, повреждая инфраструктуру.
Этой же ночью беспилотник пересек границу Молдавии и взорвался в поле возле села Лопатна. Спустя несколько часов МИД Молдавии признал, что дрон был украинского происхождения. Но реакция Кишинёва удивила многих.
В молдавском внешнеполитическом ведомстве заявили, что, независимо от происхождения дрона, ответственность за любые беспилотники, достигающие территории республики, они возлагают на Россию.
Европейская политика: всё прощается, глаза закрыты.
«Летающие над странами НАТО беспилотники уже не являются новостью. Но в Европе выработана такая политика, что все Украине прощается, на все преступления закрываются глаза лишь для того, чтобы страна продолжала воевать с Россией руками Европы, Евросоюза и НАТО», — пояснил генерал Липовой.
Европа попала в зависимость. Она сама загнала себя в угол своей же русофобской политикой. Украина, чувствуя безнаказанность, ведёт себя всё наглее. Дроны летят над Прибалтикой, над Польшей, над Молдавией. И каждый раз европейские чиновники лишь разводят руками.
Когда терпение лопнет: прогноз генерала.
Липовой отметил, что Европа и дальше продолжит закрывать глаза на подобные инциденты, пока не произойдут совсем критические разрушения.
«Дроны уже летают от Финляндии до Норвегии, по Прибалтике, Молдавии и так далее. И это будет продолжаться до тех пор, пока не случится какое-нибудь крупное ЧП, пока украинский дрон не врежется в важный объект. Тогда будет большой скандал», — отметил военный эксперт.
Что это может быть? Атомная электростанция? Крупный порт? Нефтеперерабатывающий завод? Военная база? Вариантов много. И чем дольше Европа будет делать вид, что ничего не происходит, тем выше вероятность, что однажды «случайный» дрон упадет не в поле, а на что-то действительно важное. И тогда уже будет поздно винить Россию. Тогда придётся посмотреть правде в глаза.
Зеленский — шантажист, Украина — пешка.
По словам генерала, Украина уже давно смотрит на Европу как на своих подчиненных, а Зеленский продолжает шантажировать ЕС, требуя все больше оружия.
«Украина уже давно шантажирует Европу, требует, иногда покрикивает. Зеленский требует от них дополнительные партии вооружения. Поэтому Европа сама загнала себя в тупик, из которого теперь не знает, как выйти», — пояснил эксперт.
Генерал подчеркнул, что Европа при этом оценивает Украину как разменную монету или пешку в геополитической игре.
«Лидеры Европы знают, что Украину поддерживают Великобритания, США. Поэтому Европа сама начинает подстраиваться под Украину, а не наоборот», — добавил он.
Парадокс: Украина — пешка, но эта пешка диктует условия. Европа — великая экономическая сила, но она боится сказать «нет» Киеву. Потому что за Киевом стоят США. И поэтому европейские лидеры молчат, когда над их головами летят украинские дроны. Молчат, когда их территории взрываются.
Хроника падений: Прибалтика и Финляндия под ударом.
В 2026 году в странах Балтии и Финляндии неоднократно фиксировались случаи залёта украинских беспилотников. 23 марта в Литве беспилотник упал вблизи озера Лависас. 25 марта в Латвии и Эстонии были зафиксированы два украинских БПЛА.
31 марта в Эстонии несколько дронов нарушили воздушное пространство. 3 и 19 мая — снова Эстония. 20 мая в Литве объявили воздушную тревогу, в школах прервали занятия, общественный транспорт встал, самолёты перенаправили в Ригу.
Это не случайные инциденты. Это система. Украина использует воздушное пространство стран НАТО как коридор для атак на Россию, а страны НАТО делают вид, что ничего не происходит. Или, как в случае с Молдавией, перекладывают ответственность на Москву.
Европа сама вырыла себе яму.
Европа оказалась в ловушке собственной политики. Она не может наказать Украину, потому что тогда рухнет вся антироссийская коалиция. Она не может игнорировать нарушения своего воздушного пространства, потому что это подрывает её суверенитет. И она продолжает затыкать уши и закрывать глаза, надеясь, что дроны будут падать только в полях.
Но рано или поздно произойдёт крупное ЧП. И тогда скандала не избежать. Вопрос лишь в том, насколько он будет разрушительным. И успеет ли Европа изменить свою политику до того, как будет поздно. Судя по динамике, не успеет. Потому что дроны летят всё чаще, взрываются всё ближе к городам, а терпение европейцев, как и их безопасность, — не бесконечны.